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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 12:42

Hobi olarak başladı! Gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Şubat ayında Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Gamze Korkmaz, şimdi de dünya şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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