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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Haziran 2025 Çarşamba 11:47 |

Haziran ayında kar sürprizi

Rize'de bazı yaylaların yüksek kesimlerine kar yağdı.

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