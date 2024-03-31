Hastaları 112 ambulans ekipleri sandıklara götürdü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 200 araçlık bir filonun seçim mesaisi yürüttüğünü kaydeden Tuzla Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Birim Sorumlusu Ekrem Yıldız, "31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak evde sağlığa kayıtlı oy kullanmak isteyen vatandaşlarımıza kendi imkanları gidemiyorlarsa, araç ve personel desteği veriyoruz. İstanbul genelinde 75 bine yakın evde sağlık hastamız var. Bu hastalarımızın yaklaşık bin 200'ü oy kullanmak amacıyla 6 bölgedeki başkanlıklara bağlı evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezlerine başvurularını yapmışlardı. Bunlarla ilgili bir planlama yaptık seçimden önce. Yaklaşık 200 araçlık bir ekibimiz var İstanbul genelinde sahada. Bu araçlarımızda şoförümüz ve sağlık personelimiz bulunuyor. Oy kullanmak isteyen evde sağlık hastalarımızdan binek araçlarla gidebilecek olanlara transfer desteği veriyoruz. Yatağa bağımlı hastalar içinse 112 ile koordineli bir şekilde listelerimizi hazırladık, bu hastalarımız da 112 ambulans ekipleri tarafından taşınıyor" dedi.
Seçim günü gelen talepler de karşılandı
Evde yatağa bağımlı hastalardan 4-17 Ocak 2024 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu'na "evde sandık"
uygulaması için başvuru yapan vatandaşların bu talepleri doğrultusunda evlerine oy sandıklarının götürüldüğüne de dikkat çeken Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fakat bu tarihi kaçıran bazı vatandaşlarımız oldu. Bu durumda biz devreye girdik ve bize yaptıkları başvuruların ardından bu talepleri alarak oy kullanacakları okullarına transferlerini sağlama amacıyla ekiplerimizi hazırlamış olduk. bu şekilde başvuruları kaçırmış hastalarımız için de gün boyu bize gelen taleplere anında geri dönüş yaparak hastanın direkt adresine giderek oy kullanacağı okula transfer süreçlerine yardımcı oluyoruz"