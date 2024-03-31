Hastaları 112 ambulans ekipleri sandıklara götürdü

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 200 araçlık bir filonun seçim mesaisi yürüttüğünü kaydeden Tuzla Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Birim Sorumlusu Ekrem Yıldız, "31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak evde sağlığa kayıtlı oy kullanmak isteyen vatandaşlarımıza kendi imkanları gidemiyorlarsa, araç ve personel desteği veriyoruz. İstanbul genelinde 75 bine yakın evde sağlık hastamız var. Bu hastalarımızın yaklaşık bin 200'ü oy kullanmak amacıyla 6 bölgedeki başkanlıklara bağlı evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezlerine başvurularını yapmışlardı. Bunlarla ilgili bir planlama yaptık seçimden önce. Yaklaşık 200 araçlık bir ekibimiz var İstanbul genelinde sahada. Bu araçlarımızda şoförümüz ve sağlık personelimiz bulunuyor. Oy kullanmak isteyen evde sağlık hastalarımızdan binek araçlarla gidebilecek olanlara transfer desteği veriyoruz. Yatağa bağımlı hastalar içinse 112 ile koordineli bir şekilde listelerimizi hazırladık, bu hastalarımız da 112 ambulans ekipleri tarafından taşınıyor" dedi.