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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 18:35

Hastaları 112 ambulans ekipleri sandıklara götürdü

31 Mart Yerel Seçimleri için sağlık ekipleri de mesaideydi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı evde sağlık ve 112 ambulans ekipleri, kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemeyecek olan evde sağlık hastalarını gün boyu oy kullanacakları sandıklara taşıdı ve tekrar evlerine nakillerini sağladı.

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