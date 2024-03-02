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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mart 2024 Cumartesi 12:16

Flamingolar Gelingüllü Barajı'na erken geldi

Yozgat'ta sulama amaçlı 28 yıl önce faaliyete geçen Gelingüllü Barajı'nın konukları flamingolar, kış mevsimi ılıman geçtiği için bu yıl göle erken geldi.

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