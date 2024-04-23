Çocuklar polis olup trafikte denetim yaptı

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nce düzenlenen etkinlikle polis kıyafeti giyen ve Bağdat Caddesi'nde yapılan uygulamaya katılan çocuklar, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı, ehliyet ve ruhsatları kontrol etti.