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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 13:35

Çocuklar polis olup trafikte denetim yaptı

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla trafik polisi üniforması giyen çocuklar denetime katıldı, hatalı park yapan sürücülere anonsla uyarıda bulundu.

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