Çanakkale'de 'kalpli göl' köpürdü

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Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki sayılı pembe göllerden biri olarak dikkat çekiyor.

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Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler olan göl, ziyaretçilerin de uğrak noktası oldu.

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Son dönemde gölün üzerinde ve çevresinde oluşan beyaz köpükler ise tedirginliğe neden oldu.

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"MÜSİLAJLA KARIŞTIRMAYIN"

ÇOMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tülay Bican Süerdem, göldeki köpüklenmenin dip suyu ile yüzey suyu sıcaklığının arasındaki farktan meydana geldiğini söyleyerek, müsilajla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

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Dr. Süerdem, "Güneş ışınlarının da ultraviyole etkisiyle mikroorganizmalar ölüyor ve bundan dolayı da tamamen hangi dönemde bakteri yoğunsa; köpüklenme durumu söz konusu olabiliyor. Nisan ayında birden havaların ani sıcaklık artışıyla, 20 derecelerin üstüne çıkmasıyla beraber de böyle bir köpüklenme görmemiz çok olağan bir durum" dedi.

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Köpüklenmenin müsilajdan farklı bir olay olduğunu söyleyen Dr. Süerdem, "Müsilaj oluşumu yine hava sıcaklığıyla meydana gelen bir oluşum. Ancak daha çok deniz suyuna ya da göl suyuna bir yerden bir fosfat girdisi varsa ya da dışarıdan bir kanalizasyon atığı gibi organik atık girdisi varsa; özellikle meydana gelebilen bir durum." diye konuştu.

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