  • $32,2606
  • 35,0572
  • 2435.66
  • 9814.19

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 11:42

Çanakkale'de 'kalpli göl' köpürdü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde belli dönemlerde pembe renge bürünen ve kalp şekli ile dikkat çeken göldeki beyaz köpükler, tedirginlik yarattı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.