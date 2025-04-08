Birinci Dünya Savaşı'nda batırıldı! Fransız savaş gemisi 'Paris 2' görüntülendi

"50 metre boyunda ve 30 metre derinlikte yer alıyor"





Antalya'da önemli batıklardan birinin Paris 2 batığı olduğunu belirten Ceylan, "Birinci Dünya Savaşı'nda Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker komutasındaki topçu bataryası tarafından batırılan 'Paris 2' bir Fransız savaş gemisidir. 50 metre boyunda ve yaklaşık 30 metrede derinlikte. Üzerindeki birçok askeri mühimmat maalesef alınmış hatta fayanslar bile birkaç tane kalmış olsa da yine de cazip olmaya devam ediyor. Sualtı kültürel varlıklarımızın arasında her zaman birinci sırayı alan bir batık." dedi.