Birinci Dünya Savaşı'nda batırıldı! Fransız savaş gemisi 'Paris 2' görüntülendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde tekneyle açılan Ceylan, North Star Dalış Merkezi'nin lojistik desteği ile dalış eğitmeni Suat Karaman, Adnan Şeker, Kaan Karaman ve Boğaç Dağhan Günöz ile Kemer Yat Limanı'nın yaklaşık 1,5 kilometre açığındaki Fransız savaş gemisi Paris 2'nin bulunduğu noktaya ulaştı.
Dalış sırasında, batığın son hali ve etrafında oluşan zengin ekosistem detaylı şekilde gözlemlendi. Ceylan tarafından çekilen görüntülerde batığın üzerindeki mühimmat ile etrafındaki çok sayıda deniz canlısı kayda alındı.
"50 metre boyunda ve 30 metre derinlikte yer alıyor"
Antalya'da önemli batıklardan birinin Paris 2 batığı olduğunu belirten Ceylan, "Birinci Dünya Savaşı'nda Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker komutasındaki topçu bataryası tarafından batırılan 'Paris 2' bir Fransız savaş gemisidir. 50 metre boyunda ve yaklaşık 30 metrede derinlikte. Üzerindeki birçok askeri mühimmat maalesef alınmış hatta fayanslar bile birkaç tane kalmış olsa da yine de cazip olmaya devam ediyor. Sualtı kültürel varlıklarımızın arasında her zaman birinci sırayı alan bir batık." dedi.
Kemer Yat Limanı'nın yaklaşık 1,5 kilometre açığında düz zemindeki batığın yerinin 1995'te tespit edildiğini hatırlatan Ceylan, yaz sezonunda batığın her gün dalış yapan çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildiğini dile getirdi.