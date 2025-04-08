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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2025 Salı 15:49 |

Birinci Dünya Savaşı'nda batırıldı! Fransız savaş gemisi 'Paris 2' görüntülendi

Birinci Dünya Savaşı'nda Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında batırılan Fransız savaş gemisi 'Paris 2', su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

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