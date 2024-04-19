Basın Ekspres'te feci kaza! Yanmaktan son anda kurtuldu

Bu sırada 34 HAF 357 ve 34 HOZ 617 plakalı motosiklet sürücüleri arkadan araca çarptı.

Motosikletlerden birisi bir anda alev aldı ve yanmaya başladı.

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Yaralanan sürücü hemen çevredeki vatandaşlar tarafından yanan motosikletten uzaklaştırıldı.

Çevredeki vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği yanan motosiklet söndürülürken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.