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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 11:39

Basın Ekspres'te feci kaza! Yanmaktan son anda kurtuldu

İstanbul'daki Basın Ekspres yolunda emniyet şeridindeki araca çarpan iki motosikletten biri alev aldı. Feci kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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