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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 10:13

Ardahan'da nehir taştı, ova göle döndü

Ardahan'ın içinden geçip Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin debisi yükseldi, Ardahan Ovası göl oldu.

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