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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2024 Cumartesi 11:49

Antalya'da paniğe neden olan görüntü! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Abtalya'da denizde görülen ve paniğe neden olan yüzlerce denizanasından bir kısmı sahile vurdu. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'Korkulacak bir durum yok. Deniz sezonu açılmadan denizanalarının da geçişi tamamlanmış olacak' dedi.

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