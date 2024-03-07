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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mart 2024 Perşembe 09:26

Ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kadınlardan birinin sokak ortasında sinir krizi geçirdiği görüldü.

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