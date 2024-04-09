45 bin dolarlık tekne alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi

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Kocaeli'de yaklaşık 45 bin dolar (1,4 milyon Türk Lirası) değerindeki tekne alevlere teslim oldu.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Körfez ilçesi Şirinyalı Mahallesi Bağdatlı Caddesi sahil mevkisinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

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Bahçede park halinde bulunan, iş insanı Atakan A.'ya ait tekneden çıkan alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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İtfaiye, olay yerine hatalı araç parkları ve sonradan yapılan yapılar nedeniyle ulaşmakta güçlük çekti.

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Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su ve köpükle müdahale ederek yanan tekneyi söndürdü. Tekne kullanılamaz hale geldi.