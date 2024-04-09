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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2024 Salı 17:02

45 bin dolarlık tekne alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, site içerisinde park halinde bulunan yaklaşık 45 bin dolar değerindeki tekne yanarak kullanılamaz hale geldi.

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