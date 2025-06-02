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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2025 Pazartesi 14:49 |

40 yıl önce terk edildi! Köylerini minareden seyrediyorlar

Kayseri'de sel nedeniyle 40 yıl önce taşınan Yuvalı Mahallesi sakinleri, ayakta kalan minareden çocukluklarının geçtiği sokaklara bakarak anılarını tazeliyor.

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