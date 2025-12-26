Haberler
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 08:28

Milyoner'de yılbaşı sürprizi! İşte yarışacak ünlü isimler

Yeni yıla sayılı günler kala Kim Milyoner Olmak İster, özel bölümüyle ekranlara renk katmaya hazırlanıyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanacak Yılbaşı Özel programında bilgi sorularına eğlence, rekabete ise kahkaha eşlik edecek. Ünlü isimlerin yer aldığı bu özel gecede, izleyicileri sürpriz anlar ve unutulmaz performanslar bekliyor.

