Eklenme tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 09:36

Tüm dünyayı dehşete düşürdü! Çuvallara doldurup götürdüler

Asya bölgesinde çekildiği tahmin edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen videoda, dedektör yardımıyla yuva arayan ekibin, toprağın altından yüzlerce yılan çıkardığı anlar yer alıyor. Çıkarılan yılanlar çuvallara doldurulup götürülürken, sahneye tanık olanlar büyük bir dehşet yaşadı.

