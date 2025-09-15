Tüm dünyayı dehşete düşürdü! Çuvallara doldurup götürdüler
Asya bölgesinde çekildiği tahmin edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen videoda, dedektör yardımıyla yuva arayan ekibin, toprağın altından yüzlerce yılan çıkardığı anlar yer alıyor. Çıkarılan yılanlar çuvallara doldurulup götürülürken, sahneye tanık olanlar büyük bir dehşet yaşadı.
Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, dünya genelinde hem merak hem de korku uyandırdı. Olayın tam olarak nerede gerçekleştiği henüz netlik kazanmasa da izleyenlerin kanını donduran yılan görüntüleri hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Yılan dedektörü ile arayışta olan bir grup saatlerce süren arayışın ardından aldıkları sinyal sonrası bölgeyi kazmaya başladı.
Yaptıkları kazı sonrası sinyal gittikçe daha da hızlandı.
Yuvaya ulaşan kişiler yuvadan çıkanları görünce şaşkına döndü.
Toprağı kazan ekip kobra yuvasına ulaştı.
Yuvada yüzlerce kobrayla karşılaşan ekip yılanları tek tek ayırarak çuvallara doldurdu..