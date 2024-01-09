ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamında Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL,Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL, Kadın Süper Soft Alt 199 TL, Desenli Fitilli TV Battaniyesi 265 TL, Kadın Panço 199 TL, Kadın Şal 149 TL, Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL, Kadın Peluş Çorap 29,95 TL, Ultrasoft Ev Botu 119 TL, Kadın Buklet Şal 179 TL, Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı 319 TL, Kadın terlik 99,95 TL, Kadın Kürklü Terlik 89,95 TL, Kadın Panço 199 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 2024 yılının ilk kapmanyasını hazırlayan ŞOK'ta bu hafta; Ev eşyaları, elektronik, beyaz eşya, giyim ve ev tekstili kapsamında ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan katalogta 12 Parça Kahvaltılık 399 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 10 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu
ŞOK kataloğunda ev eşyaları ve mobilya kapsamındaki fırsat ürünlerinde; Katlanır Masa 499 TL, Yer Sofrası 299 TL, Pvc Masa Örtüsü 79,95 TL, Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 149 TL, Kapı Önü Paspas 44,95 TL, Eviana Puflu Flavia Köşe Takımı 7,199 TL, Relax MDF Mutfak Masa Sandalye 5,149 TL, Eviana Flavia Köşe Takımı 6,099 TL, Eviana Ruby Mutfak Sandalye 699 TL, Eviana Ruby Mutfak Masa Sandalye 3,899 TL, Eviana Relax MDF Mutfak Masa 1,329 TL2den satışa sunulacak.
ŞOK 10 Ocak aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; HDR teknolojili, dahili bluetooth ve wifi, sihirli kumandalı Sunny UHD 65″ Webos Dualled TV 15,999 TL, Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1,249 TL, LG Şarjlı Dikey Süpürge 9,199 TL, Samsung Elektrikli Yeşil Süpürge 7,299 TL fiyatla yer alıyor.
ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda; Beyaz Eşya grubunda; ALTUS markası ile 3 yıl garantili İnverter motor, çocuk kilidi, denge kontrollü, led göstergeli 15 programlı, 1000 devirli Altus 9 Kg Çamaşır Makinesi 11,999 TL, 13 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli 3 programlı Altus Bulaşık Makinesi 8,799 TL, HOOVER markası ile 2 yıl garantili dijital kontrol panelli Hoover 10 KG Kurutma Makinesi 15,399 TL fiyatla satışa sunulacak.
ŞOK 10 Ocak 2024 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; Zwilling J.A.HENCKELS Bıçak Seti 2 Parça 2229 TL, Granit Derin Kızartma Tavası 1499 TL, Duraslide Yapışmaz Granit Tava 1259 TL, Kahvaltılık 4 Kişilik ve 12 Parça 399 TL, Beton Obje 2'li ve tepsili 89,50 TL, Kapaklı Beton Organizer 79,90 TL, Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 79,95 TL, Seramik Kase Çeşitleri 29,95 TL, Cam Pipetli Bardak 119 TL, Petcom Kabak Desenli Tepsi 69,95 TL olarak satışa sunulacak.