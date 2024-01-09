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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 2024 yılının ilk kapmanyasını hazırlayan ŞOK'ta bu hafta; Ev eşyaları, elektronik, beyaz eşya, giyim ve ev tekstili kapsamında ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan katalogta 12 Parça Kahvaltılık 399 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 10 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu