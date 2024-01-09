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Eklenme tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 14:45

ŞOK 10 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 10 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri satışa sunuldu. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, mobilya ve temel gıda indirimleri dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta; Mobilya, Tekstil ve Teknoloji grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu

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