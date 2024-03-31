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TREND
Eklenme tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 15:26

Seçimlerde en kısa pusula: Sadece bir aday var!

En kısa oy pusulası Şırnak'ta... Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 4,5 santimetre uzunluğunda en kısa pusulada oy kullanıyor.

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