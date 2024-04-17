Karadeniz'in peştamalını dünyaya tanıttı

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Kültürel hafızasında bölgenin önemli bir yeri olduğunu aktaran Selimoğlu, şöyle konuştu:

"Bu nedenle Karadeniz peştamalının bende ayrı bir yeri var. Aslında peştamal Karadeniz'de artık eskisi kadar kullanılmayan, el tezgahları yok denecek kadar az ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir örtü. Çalıştığım İtalyan firmasında tasarımcıların kültürlerine ait ürünleri ne kadar iyi parlattığını ve pazarladığını gördüm. 'Bizim de katma değere dönüştüreceğimiz kültürel materyallerimiz varken işin neden sadece üretim kısmındayız?' sorusu kafamı kurcalamaya başladı. Karadeniz'e gittiğim bir yıl hiç unutmuyorum, otogarda bir dükkanda sallanan peştamalleri gördüm. İşte o andan itibaren, 'Bu kadar kıymetli el dokuması bir üründen ne yapılabilir?' diye kendi kendime düşümdüm durdum. Öyle bir ürün yapayım ki insanlar gururla taşısın istedim."