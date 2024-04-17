Karadeniz'in peştamalını dünyaya tanıttı

Karadenizli bir alenin çocuğu olan 39 yaşındaki Selimoğlu, İstanbul'da doğup büyüse de tatillerini hep memleketinde geçirdi.
Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu Selimoğlu, yıllarca İtalya'ya ihracat yapan tekstil firmalarında çalıştı.
İtalyanların kültürlerine ait her unsuru bir dünya markası haline getirmelerinden etkilenen Selimoğlu, Karadeniz Bölgesi'yle özdeşleşen peştamalı nasıl öne çıkaracağına dair kafa yormaya başladı.
Evlenip, çocuğu olduktan sonra bu konuya yoğunlaşan Selimoğlu, peştamaldan çanta yapmaya karar verdi.
Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda yükselen yıldız kategorisinde ödül alan Selimoğlu, peştamaldan yaptığı çantalarla bir dünya markası olma yolunda ilerlemesinin hikayesini AA muhabirine anlattı.
Kültürel hafızasında bölgenin önemli bir yeri olduğunu aktaran Selimoğlu, şöyle konuştu:
"Bu nedenle Karadeniz peştamalının bende ayrı bir yeri var. Aslında peştamal Karadeniz'de artık eskisi kadar kullanılmayan, el tezgahları yok denecek kadar az ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir örtü. Çalıştığım İtalyan firmasında tasarımcıların kültürlerine ait ürünleri ne kadar iyi parlattığını ve pazarladığını gördüm. 'Bizim de katma değere dönüştüreceğimiz kültürel materyallerimiz varken işin neden sadece üretim kısmındayız?' sorusu kafamı kurcalamaya başladı. Karadeniz'e gittiğim bir yıl hiç unutmuyorum, otogarda bir dükkanda sallanan peştamalleri gördüm. İşte o andan itibaren, 'Bu kadar kıymetli el dokuması bir üründen ne yapılabilir?' diye kendi kendime düşümdüm durdum. Öyle bir ürün yapayım ki insanlar gururla taşısın istedim."