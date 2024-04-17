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TREND
Eklenme tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 16:10

Karadeniz'in peştamalını dünyaya tanıttı

Genç kadın girişimci Çiğdem Kacar Selimoğlu, Karadenizli kadınların el emeği göz nuruyla ürettiği peştamaldan yaptığı çantalarla bu kadim dokumayı dünyaya tanıttı.

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