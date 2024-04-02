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TREND
Eklenme tarihi: 2 Nisan 2024 Salı 09:49

İsrail yardım kuruluşu WCK'nın aracını vurdu: Batı uyruklu gönüllüler katledildi

İsrail'in Gazze'ye saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları öldü

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