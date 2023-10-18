  • $28,0066
  • 29,6767
  • 1743.68
  • 8115.01

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 08:50

İsrail, Gazze'de hastaneyi vurdu... Birçok ülkede protestolar başladı

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki hastaneye gerçekleştirdiği saldırının ardından ABD, Almanya, Hollanda başta olmak üzere birçok ülkede binlerce insan protestolar için sokaklara döküldü

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.