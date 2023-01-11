İbrahim Yınal gerçekte nasıl öldü? Gerçek İbrahim Yınal kimdir?

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İbrahim Yınal, TRT 1 de yayınlanmaya başlayan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ile gündeme geldi. Dizinin takipçileri Tarihte Yınal Bey nasıl öldü sorusu yanıt aramaya başladı. Peki kimdi bu İbrahim Yınal... Tarihte böyle biri gerçekten var mıydı? İşte merak edilen soruların cevabı

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İBRAHİM YINAL KİMDİR?

İbrahim Yınal Selçuklu ailesinden Türk beyi. Babası Yusuf Yınal, Selçuk Bey'in dört oğlundan biriydi.

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Selçuk Bey'in büyük oğlu Mikail Bey ölünce, Orta Asya'da yaygın olan leviratus geleneği uyarınca dul karısı, kardeşi Yusuf'la evlendirildi ve bu evlilikten İbrahim Yınal dünyaya geldi.

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Dolayısıyla İbrahim Yınal, Tuğrul ve Çağrı Beylerin anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir.

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Dandanakan Savaşı'ndan sonra İbrahim Yınal batı ucuna gönderildi. Kuzeni Hasan Bey'in Gürcüler tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesi üzerine, diğer kuzeni Kutalmış Bey'le beraber Bizans topraklarına girdi.

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Gürcü Dükü IV. Liparit'in komuta ettiği Bizans-Gürcü ordusunu Pasinler'de bozguna uğrattı (1048). Çok sayıda esir ve ganimet ele geçirdi. (Arap tarihçi Ali ibn el-Esir, esir sayısını abartarak 100.000 olarak aktarır.)

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Batı sınırındaki akınları yöneten İbrahim Yınal, ateş hattında olup askeri yükü taşıdığını düşünerek iktidar merkezini dinlememeye başladı. 1058'de yönünü doğuya çevirip Tuğrul'un üzerine yürüdü.

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Diğer Selçuklu beylerinden beklediği desteği göremeyen İbrahim bozguna uğradı.

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Bizzat kardeşi/kuzeni Tuğrul tarafından yay kirişiyle boğularak öldürüldü. İbrahim Yınal'ın isyanı ve öldürülüş şekli bizzat Garsuni'me tarafından yazılmıştır. Ancak bu kitap zamanımıza ulaşmamış olup, Sıbt İbnul Cevzi tarafından yazılan Miratüz-Zaman Fi Tarihil Ayan'da Selçuklular kitabın özetlerinden günümüze gelmiştir.

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2021'de TRT 1 de yayınlanmaya başlayan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Uygar Özçelik tarafından canlandırılmaktadır.

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