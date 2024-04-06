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TREND
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2024 Cumartesi 16:36

İbn-i Sina'nın 1000 yıl önce hazırladığı reçete! Her derde deva

Batılı kaynakların “Hâkim-i Tıb”, diğer bir deyişle “Hekimlerin Piri ve Hükümdarı” olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte o reçetede yer alan bazı besinler ve etkileri...

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