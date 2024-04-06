İbn-i Sina'nın 1000 yıl önce hazırladığı reçete! Her derde deva

Elma
İnsan doğasına faydalıdır, mideyi güçlendirir.
Hünnap
Kan sulandırıcıdır.
Kereviz
Sindirime yardımcı bir bitkidir.
Keten tohumu
Cinsel iktidara yardımcı olur.
Kebere
Dalağa yardımcıdır.
Süt
Esasen yorgun ve gergin insanların gıdasıdır.
Hurma
Mideyi rahatlatıcı ve kan üretir.
Ekşi nar
Beyni çalıştırıcı ve insan doğasına faydalıdır.
Turşular
Yapıldığı maddenin türüne göre faydası değişir. Bütünü mideye zararlı, susatıcı ve kanı bozucudur.
Şeker kamışı
Göğse faydalıdır.
Kendir otu tohumu
Baş ağrısı yapar.
Acur ve salatalık
Kabukları idrar sökücüdür.
Sirke ile terbiye edilmiş sarımsak
Sindirimi kolaylaştırır, harareti düşürür, özellikle de eskisi.
Beyaz, kırmızı ve siyah fasulye
Gaz yapıcıdır, mideye zararlıdır.
Beyaz leblebi
Bedeni ısıtır.
Kuzu kulağı
Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır.
Çemen otu
Mizacı öfkelendirir.
Nane
Mideye çok yardımcıdır.
Dereotu
Mide açısından zararlıdır.
Kuşkonmaz
Cinsel iktidara yardımcıdır.