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TREND
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:36

GErçek Jeffrey Dahmer kimdir? İşte yamyam seri katilin hayatı

Dünyanın en azılı seri katillerinden biri olan Jeffrey Dahmer hayat hikayesinin ele alındığı Netflix dizisi yayınlandığı tarihten itibaren tüm dünyada konuşulmaya başlandı. 'Monster: The Jeffrey Dahmer Story' adlı dizi aracılığıyla, gerçek suç meraklıları Dahmer'in işlediği suçlara, evine gelen erkekleri nasıl hedef aldığına ve Dahmer'in şüpheli davranışları konusunda polisi uyarmaya çalışan Glenda Cleveland adlı bir kadına tanıklık ediyor. İşte Amerika'nın en kötü şöhretli seri katillerinden biri olan Jeffrey Dahmer'in hayatı

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