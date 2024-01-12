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TREND
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 10:33

En güzel, dualı, resimli üç aylar tebrik mesajları

Üç aylar başladı. Müslümanlar, tövbe ve dua kapılarının açık olduğu üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Dua kapılarının açık olduğu bu mübarek zamanda yakınlarınıza gönderebileceğiniz üç aylar mesajı, resimli ve yazılı paylaşımlar haberimizde yer alıyor. İşte Resimli, yazılı, dualı, anlamlı üç aylar mesajları 2024

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