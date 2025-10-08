Dünyanın en pahalı 13 baharatı! Altın değerindeki aromalar

İşte dünyanın en pahalı 13 baharatı ve bu yüksek fiyatların arkasındaki şaşırtıcı nedenler...
1. Safran – Baharatların Altını
Fiyat: Kilogramı 5.000 dolara kadar
Safran, "dünyanın en pahalı baharatı" unvanını koruyor.
Crocus sativus çiçeğinin yalnızca üç stigma ipliğinden elde ediliyor ve bir kilogram safran üretmek için yaklaşık 150.000 çiçek gerekiyor!
2. Vanilya – Tatlıların Kraliçesi
Fiyat: Kilogramı 600 – 1.000 dolar
Gerçek vanilya, Vanilla planifolia orkidesinden elde edilir ve büyümesi yıllar alır.
Her çiçek yalnızca 12 saat açık kalır ve bu sürede elle tozlaştırılması gerekir.
3. Mahlab – Kiraz Çekirdeğinden Gelen Lezzet
Fiyat: Kilogramı 200 – 300 dolar
Orta Doğu ve Akdeniz mutfağında sıkça kullanılan mahlab, St. Lucie kirazı çekirdeklerinden elde edilir.
4. Uzun Biber – Antik Roma'nın Gizli Baharatı
Fiyat: Kilogramı 100 – 250 dolar
Antik çağlarda karabiberden bile değerli olan uzun biber, bugün yeniden popülerlik kazanıyor.
5. Gine Biberi – Karabiberin Egzotik Kuzeni
Fiyat: Kilogramı 150 – 200 dolar
Batı Afrika kökenli Gine Biberi, karabibere benzese de daha narenciye ve çiçeksi bir tada sahiptir.
Orta Çağ'da karabiber yerine kullanılırdı.