Dünyanın en pahalı 13 baharatı! Altın değerindeki aromalar

İşte dünyanın en pahalı 13 baharatı ve bu yüksek fiyatların arkasındaki şaşırtıcı nedenler...





1. Safran – Baharatların Altını





Fiyat: Kilogramı 5.000 dolara kadar

Safran, "dünyanın en pahalı baharatı" unvanını koruyor.





Crocus sativus çiçeğinin yalnızca üç stigma ipliğinden elde ediliyor ve bir kilogram safran üretmek için yaklaşık 150.000 çiçek gerekiyor!