BİM kırtasiye ürünleri 2024 raflarda!

BİM'de bu hafta okulların açılacak olmasıyla birlikte kırtasiye ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma kalem, boya, kalemlik ve defter gibi kırtasiye ürünlerinde indirim fırsatları yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 23 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

