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TREND
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 09:54

BİM kırtasiye ürünleri 2024 raflarda!

BİM 23 Ağustos 2024 aktüel kataloğundaki kırtasiye ürünleri raflarda yerini aldı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta kırtasiye ürünlerinde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Kalem, defter, çanta, dosya ve boya çeşitleri uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte BİM kırtasiye kataloğundaki fırsat ürünleri