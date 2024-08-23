BİM kırtasiye ürünleri 2024 raflarda!

BİM'de bu hafta okulların açılacak olmasıyla birlikte kırtasiye ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma kalem, boya, kalemlik ve defter gibi kırtasiye ürünlerinde indirim fırsatları yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 23 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM kırtasiye ürünleri kataloğunda; Kalem çeşitleri, defter, boya, A4 kağıdı, dosya ve okul çantası gibi çeşitli ürünler yer alıyor. 23 Ağustos BİM kırtasiye ürünlerinin satışı eylül ayının ortasına kadar devam edecek. İşte 23 Ağustos 2024 Cuma BİM kırtasiye ürünleri kataloğu...
BİM 23 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğunda okul öncesi öğrenciler için ihtiyaç olacak kırtasiye ürünleri uygun fiyattan satışa sunuldu.