BİM 8 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

Senna 50 İNÇ 50SNF9000U FRAMELESS ULTRA HD GOOGLE TV 10.999 TL
Senna 32 İNÇ 32SN6000H HD READY ANDROID 13 SMART TV 4.299 TL
Tecno SPARK 10 4 GB/128 GB Cep Telefonu 5.499 TL
Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 4.999 TL
Polosmart TWS KULAKLIK FS70 279 TL
Polosmart MAGSAFE Şarj Aleti PSM110 349 TL
Polosmart 10.000 MAH Powerbank PBS101 279 TL
Bim 8 Mart 2024 Kataloğu içeriğinde Züccaciye ve Mutfak grubunda fırsat ürünlerinde bu hafta;
Paşabahçe Tokio 2'li Kase 39,50 TL
Kırmızı Kapaklı Borcam 89 TL
Benante 4'lü Yuvarlak Çerezlik 99 TL
Benante 4'lü Oval Tabak 149 TL
Benante Figürlü Kupa 129 TL
LAV Vera Çay Seti 169 TL
LAV 3'lü Espresso Bardağı 44,50 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 44,50 TL
Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu 179 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 879 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 149 TL
Stormax Saklama Kabı 26,50 TL
Stormax 1,5 Litre Saklama Kabı 22,50 TL
Kurbağacık Anahtar 189 TL
Tornavida Seti 124 TL
Allen Anahtar Takımı 125 TL
Demir Testere Kolu 300 mm 79 TL
Çatal Başlı Çekiç 250 g 75 TL
Lavabo Açma Sustası 3 m 75 TL
Kapı Pencere İzolasyon Bandı 69 TL
Şerit Metre 5x19 mm 69 TL
Plastik Çekpas 49 TL
Çaydanlık 429 TL
Tekstil ve Giyim grubunda ki fırsat ürünlerinde;
Kiğılı Dynamic Sweatshirt 349 TL
Kadın ve Erkek Sweatshirt 99 TL
Kadın ve Erkek Mest 189 TL. Namaz Elbisesi 169 TL
Penye Şal 59 TL
Mevlüt Örtüsü 135 TL
Desenli Seccade 65 TL
Taşlı Zikirmatik 49,50 TL
Tesbih Taşlı Zikirmatik 2'li Set 69 TL
Seccade 2'li Set 89 TL. Kadın Yağmurluk 99 TL Çocuk Yağmurluk 99 TL
Önü Kapalı Kadın ve Erkek Terlik 119 TL
Otantik Premium Masa Örtüsü 85 TL. Kapı Önü Paspası 39,50 TL.
Altın Başak Yazma İpliği 8,50 TL
Dikiş 10'lu Seti 99 TL
Dikiş 5'li Seti 59 TL
Dantel İpliği 100 gr 39,50 TL. Yazma 59 TL
Flamlı Eşarp 59 TL.
İğne Oyası İpliği 8,50 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone 41,50 TL
Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL
Makara 2'li Set 89 TL
Dikiş ve Örgü Ürünleri 14,50 TL
Kiğılı Sweatshirt 349 TL
Sweatshirt Kadın/Erkek 99 TL
Yağmurluk Kadın 99 TL
Yağmurluk Çocuk 99 TL
Namaz Elbisesi 169 TL
Namaz Elbisesi 65 TL
Tesbih-Taşlı Zikirmatik Set 69 TL
Tesbih-Seccade Set 89 TL