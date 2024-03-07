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TREND
Eklenme tarihi: 7 Mart 2024 Perşembe 12:46

BİM 8 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 8 Mart 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu cuma Televizyon çeşitleri, Cep Telefonu, Powerbank, Hırdavat Ürünleri, Katlanır Yer Sofrası, Cam ve Plastik ürünler ve Namaz malzemeleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

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