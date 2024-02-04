BİM 6 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

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BİM'de bu hafta salı günü; Süt ve Süt Ürünleri, Bebek Bezleri, Temizlik ve Hijyen, Çikolata ve Bisküvi, Bakliyat ve Dondurulmuş Gıdalar grubunda seçili ürünlerde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanmış hediyelik ürünler öne çıkıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları