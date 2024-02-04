BİM 6 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta salı günü; Süt ve Süt Ürünleri, Bebek Bezleri, Temizlik ve Hijyen, Çikolata ve Bisküvi, Bakliyat ve Dondurulmuş Gıdalar grubunda seçili ürünlerde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanmış hediyelik ürünler öne çıkıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları
BİM'de bu salı Süt ve Süt ürünleri kapsamında; Aknaz 1500 grYarım Yağlı Tost Peyniri 225 TL, Aknaz 1000 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 170 TL, Binvezir 1000 gr Tam Yağlı Kaşar Peyniri 199 TL, Binvezir 500 gr Gurme Klasik İnek Peyniri 115 TL, Aknaz 1000 gr Lor Peyniri 47,50 TL, Kerem 3×180 gr Labne 67,50 TL, Kerem 200 gr Çilekli Labne 27,50 TL, Kerem 200 gr Ballı Kaymak 44,50 TL, Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 129 TL, Dost 2 Kg Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 57,50 TL, Dost 750 gr Laktozsuz Yoğurt 26,50 TL, Dost %1.2 2 Litre Yağlı Ayran 36,50 TL, Dost 285 ml Ayran 5,90 TL, Dost 200 ml Kefir 9,90 TL, Dost 200 ml Çocuk Devam Sütü 7,50 TL, Dost 1 Litre Pastörize Süt 29,90 TL, Dost Plus 1 Litre Multivitamin Süt 26,50 TL'den satılacak.
Queen 24'lü Parfümlü Tuvalet Kağıdı 149,50 TL
Mandal 3'lü Toka 49 TL
Golden Rose Oje 27,50 TL
Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL
Çocuk Soket Çorap 12,50 TL
RGB Led Gece Lambası 85 TL
Golden Rose Likit Ruj 79,50 TL
Kalpli 10 Led Işık Zinciri 165 TL
Kral Şakir Lisanslı Çocuk Toka 39 TL
Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL
Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL
Filament Led Dekoratif Ampül 279 TL
Angie 100 ml Kadın-Erkek Parfüm 99 TL
Comfort Family Erkek Ribana Fanila 75 TL
Naturalove Kalp İnci Detaylı Kolye 49,50 TL
Golden Rose Maskara 3D Fantastic Lash 79,50 TL
Saban 2.5 Kg Nohut 99,75 TL
Tat Bahçe 390 Gr Ketçap 22 TL
Efsane 1 Kg Kırık pirinç 18,75 TL
Renax 8 Kg Toz Deterjan 147 TL
Elidor 650 ml Şampuan 99,50 TL
Tat Bahçe 340 Gr Mayonez 35 TL
Efsane 2 Kg Tam Buğday Un 35 TL
Bizim 500 Gr Margarin Paket 36 TL
Agu Baby Bebek Bezi Çeşitleri 199 TL
Saban 2.5 Kg Pilavlık Bulgur 48,50 TL
Saban 2.5 Kg Kırmızı Mercimek 69 TL
Vita 1 Litre Bitkisel Susuz Yağ 77,50 TL
Efsane 5 Kg Osmancık Pirinç 179,50 TL
Tariş 1300 Gr Pekmez Çeşitleri 79,50 TL
Mutlu 500 Gr Makarna Çeşitleri 17,50 TL