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Eklenme tarihi: 4 Şubat 2024 Pazar 17:27

BİM 6 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 6 Şubat 2024 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Herhafta salı ve cuma günleri indirim kataloğu yayınlayan BİM'de bu hafta indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Kalp İnci Detaylı Kolye, Led Dekoratif Ampül, Işıklı Ahşap Çerçeve ve Gece Lambası gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM 6 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

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