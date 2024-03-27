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TREND
Eklenme tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 14:41

BİM 29 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 29 Mart 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Televizyondan elektrikli bisiklete, bahçe malzemelerinden evcil hayvan ürünlerine, bambu ürünlerden döküm tavaya varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 29 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

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