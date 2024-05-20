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TREND
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:46

BİM 21 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler raflarda yerini aldı. BİM'e bu hafta; İç Giyim, Kişisel Bakım, Temizlik ve Hijyen, Süt ve Süt Ürünleri, Çikolata ve Bisküvi grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 147,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 21 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

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