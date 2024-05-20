BİM 21 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 21 Mayıs 2024 Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında süt ve süt ürünleri yer alıyor.
Çerezos Mısır Çerezi 19,50 TL
Ülker 750 gr Finger Bisküvi 49,50 TL
Torku 700 gr Petibör Bisküvi 39,50 TL
Doritos Turca Mısır Cipsi 42 TL
Biscolata 100 gr Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 24,50 TL
Lay's 193 gr Patates Cipsi 42 TL
Macromax 3'lü Paket 49 TL
NYXX 5'li Kadın Slip 119 TL
Note Bb Krem 20 ml 99 TL
İlaslan Banyo Eldiveni 45 TL
Kadın Babet Çorap 16,50 TL
Note Gözaltı Kapatıcısı 95 TL
Solo 90'lı Islak Havlu 22,50 TL
Naturalove At Kılı Fırça 129 TL
Casilli İthal Sporcu Sütyeni 175 TL
Çantalı Makyaj Fırçası Seti 109 TL
Pelüş Saç Bandı Kalp Detaylı 49 TL
Erkek Bambu Babet Çorap 18,50 TL
Mediwell Dudak Koruyucu 49,50 TL
Vileda 5'li Tırtıklı Temizlik Bezi 55 TL
Elite Life Boxer- Slip Çeşitleri 39,50 TL
Peros 10 Kg Matik Toz Deterjan 295 TL
Savon De Luxe 500 ml Sıvı Sabun 55 TL
İlaslan Doğal Kabak Banyo Kesesi 75 TL
Naturalove Eğimli Topuk Törpüsü 39 TL
Rinso 5 Litre Argan Sıvı Deterjan 175 TL
London Thomas 3'lü Mandal Toka 40 TL
Naturalove İnci Detaylı 2'li Toka Seti 29 TL
Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu 43,50 TL
Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 22,50 TL
Casilli Kadın Sporcu Tayt-Büstiyer Takım 249 TL
Naturalove Silikon Göğüs Ucu Gizleyici 49,50 TL
Elseve 150 ml Saç Düzleştirici Bakım Kremi 85 TL
Silver Büyük Boy Süper Emici Mikrofiber Bez 69,50 TL
Sleepy Bebek Bezi Extra Gross 100'lü Paket Maxi 250 TL
Cif 750 ml Jel Bahar + Cif 895 ml Beyaz Sabun 77,50 TL
Sleepy Bebek Bezi Extra Gross 100'lü Paket Junior 325 TL
Elseve Bukle 200 ml Belirginleştirici Saç Bakım Kremi 79 TL'den satışa sunulacak.
Kerem 700 gr Labne 89,50 TL
Dost 285 ml Ayran 6,75 TL
Aknaz 1000 gr Lor Peyniri 47 TL
Dost 200 ml Çilekli Kefir 12,50 TL
Dost %1 Yağlı 1 Litre Süt 26,50 TL
Ruffles 193 gr Patates Cipsi 42 TL
Dost 1 Litre Çikolatalı Süt 33,50 TL
Sırım 1 Litre Riviera Zeytinyağı 245 TL
Dost 750 gr Laktozsuz Yoğurt 28,50 TL
Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 147,50 TL
Binvezir 1 Litre Ekşi Maya Ayran 23,50 TL
Dost 2 Kg Az Yağlı Bidon Yoğurt 59,50 TL
Pınar 1 Litre Egeden Organik Süt 39,50 TL
Dost 200 ml Orman Meyveli Kefir 12,50 TL
Binvezir 1000 gr Tam Yağlı Taze Kaşar 220 TL
Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 255 TL
Dost %20 Bitkisel 200 ml Yağlı Krema 13,50 TL
Dost Ballı & Propolisli 1 Litre Pastörize Süt 35 TL
Binvezir 1000 gr Yarım Yağlı Eritme Peyniri 197 TL
Aknaz 1000 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 184,50 TL