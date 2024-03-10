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BİM'in Mart ayının ikinci Salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Kişisel bakım ürünleri, Temizlik ve hijyen malzemeleri, Süt ve Süt Ürünleri, Dondurulmuş Gıdalar, Bakliyat, Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Patiswiss 1000 gr Kakaolu Fındık Kreması 99 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 12 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu