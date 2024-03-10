BİM'in Mart ayının ikinci Salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Kişisel bakım ürünleri, Temizlik ve hijyen malzemeleri, Süt ve Süt Ürünleri, Dondurulmuş Gıdalar, Bakliyat, Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Patiswiss 1000 gr Kakaolu Fındık Kreması 99 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 12 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu
Ziaja El Kremi 95 TL
İlaslan Lifli Sabun 45 TL
Lavanta Kesesi 24,50 TL
Elseve Saç Maskesi 99 TL
Difaş Diş Fırçası 37,50 TL
Parex Bulaşık Fırçası 25 TL
Misip Kürdanlı Diş İpi 25 TL
Familia Jumbo Havlu 55 TL
Araba 8 ml Kokusu 32,50 TL
Mara Vücut Losyonu 79,50 TL
Derby 13'lü Tıraş Bıçağı 49 TL
Maylo 12'li Tuvalet Kağıdı 65 TL
Kiva Hayvan Figürlü Maske 15 TL
Derby Lady 14'lü Tıraş Bıçağı 59 TL
Claderm 50 ml Kil Maskesi 19,50 TL
Dalin 900 ml Bebek Şampuanı 75 TL
Cepli 20'li Sunum Peçete Soft 35 TL fiyatlarıyla bu hafta salı günü itibariyle sizlerle olacak.
Dalin 150 ml Bebek Kolonyası 45 TL
Golden Rose 430 ml Saç Kremi 59 TL
Golden Rose 430 ml Şampuan 59 TL
Dalin 200 ml Kolay Tarama Spreyi 59 TL
Molped 30'lu Günlük Ped İncecik 36,50 TL
Uni Baby 72'li Islak Havlu 18,50 TL
Ekomis 2'li Mega Sünger Comfort 26,50 TL
Maybelline Made For All Stick Ruj 139,50 TL
Kajal Kaş Kalemi + Kaş Maskarası Kiti 75 TL
Ziaja Yüz Temizleme Jeli +Tonik Seti 199 TL
Vaseline 20 gr Dudak Nemlendirici 57,50 TL
Derby Tıraş Kolonyası Okyanus Esintisi 45 TL
London Thomas Lotus Mandal Toka 29,75 TL
Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 62,50 TL
Aks 4 Litre Yüzey Temizleyici 62,50 TL
Quickdish 5'li Mikrofiber Bez 74,50 TL
Colgate 125 mlÜçlü Etki Diş Macunu 49,50 TL
Bind Activit 100'lü Bulaşık Makinesi Tableti 169 TL
Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 109 TL
Molped 18'li Hijyenik Ped Pure&Soft Gece 59,50 TL
Yumoş 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 107 TL
Fairy 6×650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 245 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.
Ülker Bebe 172 gr Bebe Bisküvisi 18,50 TL
Activia 2×100 gr Probiyotik Yoğurt 22,50 TL
Gurvita 4×50 ml Sade İlikli Kemik Suyu 35 TL
Namet 150 gr Acılı-Acısız Dana Kebap 42 TL
Nestle 70 gr Damak Sütlü Çikolata 29,50 TL
Greta 120 gr Zeytinli Kekikli Kraker 22,50 TL
Eti 3×50 grKaram 29 TL
Züber Nohut Cipsi 25 TL
Falım Sakız Falım 14,50 TL
Pınar 1 Litre Kefir 34,50 TL
Pınar 700 gr Tereyağı 249 TL
Pınar 400 gr Labne 67,50 TL
Patito Patates Cipsi 21,50 TL
Tadelle 5×35 gr Gofret 32,50 TL
İçim 3 Kg Tam Yağlı Yoğurt 99 TL
Star Krak Patlamış Mısır 13,50 TL
Ayca 1000 gr Lor Peyniri 49,50 TL
Sek 140 gr Quark Çeşitleri 19,50 TL
Banvit 1000 gr Piliç Salam 49,50 TL
Eti 180 gr Limonlu Popkek 29,50 TL
Pınar 1 Litre Laktozsuz Süt 34,50 TL
Pınar 1 Litre %2,5 Yağlı Süt 33,50 TL
Ülker 5×150 gr Finger Bisküvi 64,50 TL
Eker 6×195 ml Tombul Ayran 32,50 TL
Pınar 6×200 ml %3,3 Yağlı Süt 62,50 TL
Pınar 750 gr Laktozsuz Yoğurt 39,50 TL
İçim 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 139,50 TL
Pınar 200 ml %18 Yağlı Krema 24,50 TL
Banvit 1000 gr Piliç Kokteyl Sosis 65 TL
Eti 4×61 gr Sade Kremalı Bisküvi 23,50 TL
Sek 150 gr Taze Peynir Çeşitleri 32,50 TL
Pınar 1 Litre Çocuk Devam Sütü 37,50 TL
Akpınar 500 gr Klasik İnek Peyniri 115 TL
İçim 1 Litre Orman Meyveli Kefir 44,50 TL
Zinde 1 Kg Yarım Yağlı Tost Peyniri 175 TL
Pınar 750 gr Az Yağlı Süzme Peynir 115 TL olarak satışa sunulacak.
Ülker Bitter 36 gr Çikolata Kaplı Gofret 4,95 TL
Zeyrek 200 gr Kakao Kremalı Gofret 14,50 TL
Bifa 170 gr Sade ve Kakaolu Mini Kek 21,50 TL
Patiswiss 1000 gr Kakaolu Fındık Kreması 99 TL
Twix 46 gr Tuzlu Karamelli Bisküvili Bar 14,50 TL
Swiss Alps 100 gr Sütlü İsviçre Çikolatası 33,50 TL
Bellotti 200 gr Limon Kremalı Küp Gofret 22,50 TL
Gündoğdu 1 Kg Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 225 TL
Duranlar 450 grYarım Yağlı Salamura Peynir 67,50 TL
Ülker Coco Star 4×25 gr Hindistan Cevizli Bar 16,75 TL
Goldnut 125 gr Sütlü Çikolatalı Fındıklı Gofret 32,50 TL
Eti Form 50 gr Bitter Çikolata Kaplı Lifli Bisküvi 12,50 TL
Eti Burçak 400 gr Limonlu Kremalı Yulaflı Bisküvi 42,50 TL
Ülker Dankek 6×30 gr Portakal Aromalı Tart Kek 34,50 TL
Eti Burçak 400 gr Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 42,50 TL
Lezita – Keskinoğlu – Banvit Dondurulmuş Bütün Piliç 32,50 TL
Corny 4×14 gr Kakaolu Kırmızı Meyveli Tam Tahıllı Bar 29,50 TL
Patiswiss 90 gr Yer Fıstığı Ezmesi Dolgulu Hurma Topu 29,50 TL
Haribo 115 gr Hindistan Cevizi Parçacıklı Yumuşak Şeker 14,50 TL
Harika 4×40 gr Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvili Bar 21,50 TL
Eti Form 5×45 gr Tam Çavdarlı Ekşi Mayalı Kepekli Bisküvi 27,50 TL
Patiswiss 240 grYer Fıstıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 49,50 TL
Rafaello 40 gr Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Gofret 22,50 TL
Ülker Altınbaşak 50 grYoğurt Aromalı ve Mevsim Yeşillikli Tahıl Cipsi 9,50 TL'den satışa sunulacak.