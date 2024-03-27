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TREND
Eklenme tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 08:55

Beyin ölümü gerçekleşti... 5 hastaya umut oldu

Samsun'da motosiklet kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 kişiye umut oldu

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