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TREND
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2024 Çarşamba 07:16

Başkan Erdoğan Ankara'daki bir kafede vatandaşlarla buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

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