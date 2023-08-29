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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 18:32

Yapay zeka 'Marbot' eczanede işe başladı

Yalova'da eczaneye gelenleri yapay zeka sistemine sahip robot karşılıyor. 'Marbot' adlı robot müşterilerin sorularını cevaplıyor.

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