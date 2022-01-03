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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:37

İstanbul Boğazı'nda internet bakımı

İstanbul Boğazı'nın altından geçen internet kabloları Fransız Telekomünikasyon gemisi tarafından bakım ve onarıma alındı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında çalışmalara başlayan gemiye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti botu da eşlik ediyor.

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