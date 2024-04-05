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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2024 Cuma 09:19

iPhone 16'nın maketleri sızdırıldı! İşte ayrıntılar

Apple, her yıl işletim sistemini güncellemesiyle birlikte yeni iPhone serisini duyuruyor. Birçok kullanıcı bu yıl tanıtılacak yeni iPhone 16 cihazlarının ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyor. Cihazın daha fazla ram miktarı ve daha hızlı Wi-Fi özelliğine sahip olması beklenirken, arka kamerasında yeni bir düzen yapılması planlanıyor. Ayrıca iPhone 16 ile birlikte Apple'ın yapay zeka özelliklerini kullanıma sunacağı belirtiliyor. Peki iPhone 16 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

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