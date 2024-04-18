Geri sayım başladı! Türkiye Mars yolculuğu simülatörünü devreye aldı

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Ege Serbest Bölgesi içinde yer alan Uzay Kampı Türkiye'de yeni simülatörün tanıtımı amacıyla toplantı düzenlendi.

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İzmir Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı toplantıda, Aurora Uzay Aracı ve Uçuş Görevi Simülatörü hakkında bilgi verildi.

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NASA'nın 2030'lu yıllarda Mars görevinde kullanacağı uzay aracının benzeri bir tasarıma sahip olan simülatörde kamp programına katılacak 9-16 yaş arası çocuklar, gerçekçi yazılımlarla Mars ve Ay uçuş görevlerini deneyimleyebilecek.

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Çocuklara simülatörleri kullanmanın yanında problem çözme, ekip çalışması ve zaman yönetimi gibi beceriler de kazandırılacak.

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Simülatördeki ilk eğitim programına Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden öğrencilerin katılacağı belirtildi.

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"İstikbal göklerdedir" vizyonu

Simülatörün açılışını yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Serbest Bölgesi ve Uzay Kampı Türkiye'nin kurucusu merhum Kaya Tuncer'in bugün doğumunun 87. yıl dönümü olduğunu, ülke ekonomisine ve eğitimine katkı veren bu eserleri hayata geçirdiği için kendisini rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

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Gelişmiş ülkelerin artık dünyadaki faaliyetlerini uzaya taşımak üzere ciddi çalışmalar yürüttüğünü, bu kervana Türkiye'nin de katıldığını aktaran Vali Elban, Uzay Kampı Türkiye'nin yaklaşık yüz yıl önce çizilmiş "İstikbal göklerdedir" vizyonuyla gelecek nesilleri yetiştirme hedefi açısından büyük öneminin bulunduğunu dile getirdi.

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Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler de Uzay Kampı Türkiye'nin sadece Türkiye değil tüm dünya çocukları için bir bilim üssü olarak hizmet verdiğini, bugün tanıttıkları simülatörün uzay bilimleri ve teknolojileri eğitiminde yeni bir sayfa açacağını söyledi.

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NASA'nın Mars görevinde 2030'lu yıllar için Aurora benzeri uzay araçlarını kullanacağını ifade eden Güler, "Biz Mars ve Ay'a sanal uçuşları şimdiden başlatıyoruz" dedi.

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Uzay Kampı Türkiye Grup Müdürü Tolga Yıldırım ise kamptan bugüne kadar 60 ülkeden 275 bin öğrencinin yararlandığını, yeni simülatörle bu sayının artacağını ifade etti.

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ABD Uzay Bilimleri Sergi Komisyonu lisansı bulunan dünyadaki iki uzay kampından biri olan Uzay Kampı Türkiye'de öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra Ay yürüyüşü, uzay uçuşları ve bilimsel deney görevlerine katılabiliyor.

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