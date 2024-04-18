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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 09:23

Geri sayım başladı! Türkiye Mars yolculuğu simülatörünü devreye aldı

İzmir'de bulunan Uzay Kampı Türkiye bünyesinde, NASA'nın 2030'lu yıllarda gerçekleştirmeyi planladığı Mars görevlerindeki uçuşları deneyimleme imkanı sunan Aurora Uzay Aracı ve Uçuş Görevi Simülatörü hizmete açıldı. NASA'nın 2030'lu yıllarda Mars görevinde kullanacağı uzay aracının benzeri bir tasarıma sahip olan simülatörde kamp programına katılacak 9-16 yaş arası çocuklar, gerçekçi yazılımlarla Mars ve Ay uçuş görevlerini deneyimleyebilecek.

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