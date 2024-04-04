Endüstriyel makinelerdeki arızaları erken tespit edecek! Tekirdağ'da üretildi

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren Environics Uygulamalı Bilimler Teknoloji Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ, üretim sanayisi için kestirimci bakım kapsamında vibrasyon (titreşim) ve ultrason verilerini yapay zeka ile analiz ederek olası arızaları tespit etmek amacıyla cihaz geliştirdi.

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İçinde titreşim, ultrason ve sıcaklık sensörleri bulunan cihaz, motor, pompa, redüktor (dişli sistemi), fan, türbin gibi sanayide kullanılan tüm döner ekipmanlarda kullanılabiliyor. Cihaz, takıldığı makinede ısı ya da titreşim değerlerinin olağan dışı olması durumunda verileri internet kullanmadan kablosuz iletişim sağlamak için tasarlanmış ağ protokolü ile bir portala aktarıyor.

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Veriler yapay zeka yazılımıyla analiz ediliyor. Bu analizler sonucu cihazda arıza varsa tespit yapılıyor. Bu sayede endüstriyel makinelerde destekleyici bakım yapılabiliyor ayrıca üretim durmaları minimuma indirilirken, bakım maliyetleri de azaltılıyor. Geliştirilen bu teknolojik çözüm, endüstriyel sektördeki işletmeler için önemli bir avantaj sağlayarak üretim sürekliliğini ve gelişimini artırıyor.

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Savunma sanayisi için de yazılım ve algoritmalar geliştirdiler

Şirketin kurucularından Tarık Uçar, AA muhabirine, İsveç'te yaşayan iş ortağı akademisyen Dr. Aziz Kubilay Ovacıklı'nın Türkiye'ye dönme kararıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. İlk olarak Türk sanayisine yönelik, arızaları erken aşamada tespit edebilen otonom bir algoritma ile birlikte çalışabilen sensörler geliştirdiklerini belirten Uçar, "Kestirimci bakım faaliyetleri kapsamında kullanılan bu teknolojimiz sayesinde endüstriyel tesisler, plansız üretim duruşlarından kaçınabiliyor ve bakım maliyetlerini azaltabiliyor." dedi.

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Uçar, çalışmalarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı olduğunu ve yurt dışından patent aldığını dile getirdi. Geliştirdikleri teknolojinin, ülkenin önde gelen şirketleri tarafından da kullanıldığını ifade eden Uçar, "Hocamızın geliştirdiği algoritmaları yerleştirdiğimiz bazı sensörler var. Bunlara vibrasyon ve ultrasyon sensörleri deniliyor. Bu sensörlerin üstündeki ekipmanlar sinyalleri otonom olarak analiz eder ve kullanıcılarına bir arıza mevcut mu, bu arızaları ötelemek için neler yapmak lazım ve bakım gerekiyorsa bu bakımın ne zaman ve nasıl planlanması gerektiğini aktarır. Her makinenin olağan değerleri farklı o nedenle cihazın takıldığı makinenin olağan değerleri giriliyor, değer yükseldiğinde algoritma yorumlayıp uyarı veriyor." diye konuştu.

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Uçar, üretim sanayisinde motor, pompa, fan, rüzgar türbinleri gibi dönen ekipmanların arıza ve bakım zamanlarının önceden bilinmesinin önemli olduğunu kaydetti.

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Savunma sanayisi için de yazılım ve algoritmalar geliştirdiklerini anlatan Uçar, "Uçak ve helikopter motorlarında da benzer şekilde oluşabilecek arızaları çok erken aşamalarda tespit edebilen bu algoritmaları sistemlerine gömülü olarak yazılım şeklinde sunabiliyoruz. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'da faaliyetlerimiz var. Bu ülkelere 2023'te ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.

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