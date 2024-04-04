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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2024 Perşembe 11:34

Endüstriyel makinelerdeki arızaları erken tespit edecek! Tekirdağ'da üretildi

Tekirdağ merkezli bir firma, endüstriyel makinelerdeki arızaları erken tespit amacıyla sensörlü cihaz üretti.

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