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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Mart 2024 Cuma 17:17

Akıllı mühimmat DROKET'in ilk atışı gerçekleştirildi

Türk savunma sanayisi bünyesinde dronlarda kullanılmak üzere geliştirilen akıllı mühimmat çözümü DROKET'in ilk atış testi gerçekleştirildi.

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