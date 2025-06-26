Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $39,7803
  • 46,7881
  • 4274.4

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Haziran 2025 Perşembe 11:11 |

90 yıl sonra yeniden havalandı

Vecihi Hürkuş'un 1930'da ürettiği simge uçak Vecihi XIV, 90 yıl sonra yeniden havalandı.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.