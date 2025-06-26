90 yıl sonra yeniden havalandı

Türk havacılık tarihinin simge uçaklarından Vecihi XIV, 90 yıl aradan sonra yeniden gökyüzüyle buluştu.
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Uçak tasarımcısı ve pilot Vecihi Hürkuş'un 1930'da ürettiği Vecihi XIV'ün uçar durumdaki replikasının ilk test uçuşu, Sivrihisar'da akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk tarafından başarıyla gerçekleştirildi.
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Sivrihisar Havacılık Kulübü ve M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi işbirliğinde Mach Teknik tarafından hazırlanan uçak tamamlandı.
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28 Haziran'daki törenle müze koleksiyonuna katılacak olan Vecihi XIV, ilk gösteri uçuşunu eylül ayında Eskişehir'deki SHG Airshow'da yapacak.