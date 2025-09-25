Beyaz Saray'da kritik zirve!

<p><strong>Başkan Trump, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.</strong></p><br><p><strong>İki lider karşılama töreninin ardından basına açıklamalarda bulunmak için Oval Ofise geçti.</strong></p><br><article><p>Görüşmenin ardından basına servis edilen görüntülerde Trump'ın, Başkan Erdoğan'ın sandalyesini çekerek jest yaptığı görüldü.</p></article><br><p><strong>Trump ve Başkan Erdoğan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.</strong></p><br><p><strong>Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, geceyi geçirdiği Beyaz Saray'a ait Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, burada anı defterini imzaladı.</strong></p><br><p><strong>Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'a kapıya kadar eşlik etti.</strong></p><br><p><strong>ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'la Beyaz Saray'da yaptığı görüşme için, "Harika bir görüşmeydi." dedi.</strong></p><article></article><br>