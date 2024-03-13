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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 09:30

İftar sofralarının şifa dolu içeceği! 'Meyan şerbeti' birçok hastalığa deva oluyor

Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'te, ramazan sofralarında birbirinden lezzetli yemekler yer alıyor. Özellikle yaz aylarında tüketilen meyan şerbeti ise serinletici ve sindirimi kolaylaştıran özelliği nedeniyle 11 ayın sultanı ramazanda da yoğun olarak tercih ediliyor.

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