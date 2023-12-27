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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:12

Gizli şeker deposu olan 7 yiyecek! Sofranızdan uzak tutun

Tatlılar, şekerli ürünler pek çok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Ancak bu besinlerin sağlığımız üzerinde oldukça etkisi bulunuyor. Özellikle bazı besinler içeriğindeki yüksek şeker oranı ile vücuda oldukça zarar verebiliyor. Peki şeker deposu besinler hangisi? İşte yüksek şeker içeren o besinler...

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