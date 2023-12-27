Gizli şeker deposu olan 7 yiyecek! Sofranızdan uzak tutun

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Şeker bağımlılığının temelinde şu var: Şekerli besinler tükettiğinizde vücudunuzda normal şartlar altında belirli miktarda bulunan dopamin hormonu yükseliyor ve beyninizdeki mutluluk merkezleri uyarılıyor. Bu da daha iyi hissetmenizi sağlıyor.

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İşin kötüsü şeker içeren gıdalar beyninizin ödül ve zevk merkezlerini bu şekilde etkilediği için vücudunuzun şeker bağımlılığını giderek artırıyor. Bu durum da sürekli daha fazla şeker tüketmenize neden oluyor ve bu döngü siz durdurmaya karar verene kadar devam ediyor.

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İŞTE GİZLİ ŞEKER DEPOSU OLAN 7 YİYECEK:



DİYET ATIŞTIRMALIKLAR Piyasada diyet ürünü olarak sunulan ve sağlıklı beslenmeye dikkat eden tüketicilere oldukça cazip görünen sayısız besin bulunuyor. Fakat yağsız ve diyet dostu olarak pazarlanan bu besinlerin büyük bir kısmına da ne yazık ki yüksek miktarda şeker ekleniyor.

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EKMEKLER Şaşırtıcı ama beyaz, tahıllı ve esmer ekmek gibi birçok ekmek türüne de şeker ekleniyor. Maalesef market raflarında gözünüze daha sağlıklı gibi görünen paketli ekmeklerin bazıları gizli şekerlerle dolu olabilir. Bu yüzden gizli şekerleri vücudunuza almak istemiyorsanız paketli ekmeklerin etiketini okuyarak şeker içermeyenleri tercih edebilir ya da ekmeğinizi güvendiğiniz bir fırından satın alabilir, hatta evde kendiniz yapabilirsiniz.

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KONSERVE SEBZELER Fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdaların etiketlerini okuduğunuzda içerdikleri eklenmiş şeker miktarına şaşıracağınıza eminiz. Bu gıdalara şeker eklentisi yapılmasının sebebi elbette lezzetlerini artırmak.

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MEYVELİ YOĞURTLAR Yine lezzetlerini artırmak amacıyla hazır meyveli yoğurtların da neredeyse tamamına şeker ekleniyor. Bu sebeple hazır meyveli yoğurtlar almak yerine dilerseniz sade yoğurdunuzu tercihinize göre toz tarçın ve meyveyle tatlandırarak yiyebilirsiniz.

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MISIR GEVREKLERİ Birçok tahıl da gizli eklenmiş şekerle dolu. Eğer satın aldığınız gevrek tatlıysa ve görüntüsü parlaksa etiketini okuduğunuzda karşılaşacağınız şeker miktarı sizin için sürpriz olmamalı. O derece ki, sağlıklı zannedilen bazı kahvaltı gevrekleri bir dilim kekten bile daha fazla şeker içeriyor. Bu yüzden etiketini okumadan satın aldığınız mısır gevreklerinin kan şekerinizi hızla yükseltme ihtimalini göz ardı etmemelisiniz.

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SMOOTHIE'LER Sağlıklı beslenmenin adeta popüler hale gelişiyle birlikte giderek daha fazla tercih edilen bir içecek türü ortaya çıktı ki o da smoothie'ler. Elbette evde hazırladığınız smoothie'leri içine ne koyduğunuzu bildiğiniz için güvenle içebilirsiniz. Ancak dışarıda sipariş ettiğiniz smoothie'ler sandığınız kadar masum olmayabilir. Çünkü daha lezzetli olmaları için ne yazık ki birçoğuna şeker ilave ediliyor.