Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir? İşte cevaplar

1 / 10

Oruç tutarken uzun süre aç kalınması ve yeterli düzeyde sıvı tüketilmemesi ağız kokusuna neden olabiliyor. Oruç tutanların en büyük korkularından biri olan ağız kokusunu önlemek için birkaç püf nokta bulunuyor. Peki o püf noktalar neler? İşte cevaplar...

2 / 10

Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir? Baharatlı yiyecekleri tercih etmeyin. Baharatlı yiyecekler ağız kurulığa neden oluyor ve ağız kokusunu artırabiliyor.

3 / 10

Çok fazla çay ve kahve tüketmeyin. Fazla tüketilen çay ve kahve de tıpkı baharatlı yiyecekler gibi ağız kuruluğuna neden oluyor. Taze sıkılmış meyve suları, maden suyu, bitki çayları ve bol su tüketmeye dikkat edin.

4 / 10

Sahurdan ve iftardan sonra dişlerinizi fırçalayın, ağız çalkalama suyu ve diş ipi kullanın. Dilinizi temizlemeyi de unutmayın.

5 / 10

Gün içinde yutmamaya özen göstererek ağzınızı su ile çalkalamak da kötü koku oluşumuna engel olacaktır.

6 / 10

Sahurda tok tutması için tercih edilen yumurta, süt ve peynir gibi besiler de ağız kokusunu artırabiliyor. Ramazanda öğünlerinize salatalık, domates, kereviz, pırasa gibi su oranı yüksek sebzeler ve bol yeşillik ilave edin.

7 / 10

Lif bakımından zengin besinleri tüketmek ağız kokusu oluşumuna engel oluyor.

8 / 10

Lokmalarınızı hızlıca yutmak yerine iyice çiğneyin.

9 / 10

Et ve şarküteri ürünleri de ağız kokusuna sebep olabiliyor. Özellikle sahurda salam, sucuk, pastırma gibi yiyeceklerden uzak durun.