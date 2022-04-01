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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 1 Nisan 2022 Cuma 13:37

Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir? İşte cevaplar

'Ramazanda oruç tutarken en çok endişe veren konulardan biri ağız kokusudur. Bu durumu engellemek için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Ramazanda ağız kokusunu önlemenin yollarını açıklıyoruz.'

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