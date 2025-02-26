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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 10:50 |

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi! Kaç çeşit hurma var?

Ülkemizde ve günümüzde en çok tercih edilen hurma çeşitleri arasında Medine Hurmaları yer almaktadır. Her yıl elde edilen hurmaların menşei veya kalitesi gibi özellikler parametreye bağlı olmaktadır.

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