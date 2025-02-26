Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi! Kaç çeşit hurma var?

Bir çok faydasını da içerisinde barındıran hurmaların en çok bilinen çeşitleri; Mebrum, Medjul, Acve, Sugai, Safavi, Berni, Hudri, Amber ve Sukkeriye yaş hurmadır ancak daha fazla hurma çeşidi ve özelliği bulunmaktadır. Ramazan ayında iftar sofralarınızdan ayırmadığınız hurmanın çeşitleri ve özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz.
BAKLAVA HURMA
Kahverenginde, yoğun tatlılık oranına sahip olan Baklava Hurma, büyük ve etli bir çeşit olmasıyla beraberinde kan yapıcı özelliğiyle bilinir.
BERNİ HURMA
Lif oranı oldukça fazla olan Berni Hurma, çocuklara ve hamilelik ve emzirme dönemindeki bayanlara tavsiye edilmektedir. Peygamber Efendimizin (ASM) "Hurma çeşitlerinden en hayırlısı bernidir" buyurduğu söyleniyor.
HUDRİ HURMA
Kan yapıcı olarak tüketilir ve özellikle bayanlara ve çocuklara tavsiye edilen Hudri Hurma, Hac ve Umre ziyaretlerinde ikram edilir.