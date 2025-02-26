Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi! Kaç çeşit hurma var?

Bir çok faydasını da içerisinde barındıran hurmaların en çok bilinen çeşitleri; Mebrum, Medjul, Acve, Sugai, Safavi, Berni, Hudri, Amber ve Sukkeriye yaş hurmadır ancak daha fazla hurma çeşidi ve özelliği bulunmaktadır. Ramazan ayında iftar sofralarınızdan ayırmadığınız hurmanın çeşitleri ve özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz.