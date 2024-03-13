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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 09:58

Padişahların iftar sofralarını süsleyen 101 yemek! Hepsi birbirinden özel

Türkler, Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'nun fethi ve devamında, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu ile devam eden süreçte her biri birbirinden çok farklı toplumlarla kültürel olarak etkileşime girdi. Bu etkileşim, iletişim ve alışveriş doğal olarak mutfaklara da yansıdı. İşte Osmanlı döneminde padişahların iftar sofralarında yer bulan birbirinden özel ve iştah açıcı yemekler

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