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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 12 Mart 2024 Salı 16:46

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte tarifi

Ramazan'ın olmazsa olmazı pide bu sene de iftar sofralarında yerini almaya başladı. Peki evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Pide için gereken malzemeler nelerdir? İşte detaylar..

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