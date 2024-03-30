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Oysa bu kadar kolaymış! Priz temizlemenin basit yolu

Priz temizlemenin pek çok farklı yöntemi bulunuyor. Ancak uğraştırıcı olduğu düşüncesi ile bu temizlik genellikle arka plana itilebiliyor. Öte yandan priz temizleme yöntemlerinden biri, ''oysa bu kadar kolaymış'' bile dedirtebiliyor. Detaylar haberimizde…
30 Mart 2024 Cumartesi 00:15
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Priz temizleme işlemi tehlikeli ve uğraştırıcı olduğu düşüncesi ile birçok insan tarafından arka plana itilebiliyor. Öte yandan priz temizlemenin pratik bir yolu da bulunuyor. Üstelik söz konusu yol, ''oysa bu kadar kolaymış'' bile dedirtebiliyor.

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