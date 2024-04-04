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Evde en sık görülen 5 haşere! İlk sırada hamam böceği var, son sırada ise…

Hamam böceği gibi haşere türleri genellikle evlerde istenmez. Ancak kimi zaman evlere girdikleri görülebiliyor. Bu nedenle pek çok insan tarafından söz konusu böceklerden kurtulmanın yöntemleri de araştırılabiliyor. Öte yandan evlerde en sık görülen 5 haşere türü haberimizde yer alıyor. İlk sırada hamam böceği var, son sırada ise…
4 Nisan 2024 Perşembe 00:51
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Hamam böceği gibi birçok farklı haşere türü bulunuyor. Ayrıca söz konusu böcekler bakteri ve virüs yayabildiklerinden dolayı genellikle evlerde istenmezler. Bu nedenle hamam böceği ve diğer böcek türlerinden kurtulmanın yöntemleri araştırılabiliyor.

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