Evli mutlu çocuklu Ayşecan Tatari'nin son hali

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinin genç oyuncusu feminist Duygu'ya bir de şimdi bakın. Eşi ve çocuğuyla mutlu bir aile tablosu oluşturan Tatari'nin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Ayşecan Tatari'yi ilk bölümü 2002 yılında yayınlanan dizide Duygu karakteriyle tanıdık. Kardeşi havuç ile atışmaları yıllarca hafızalarda kazındı
Ayşecan Tatari, 14 Mart 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi de kendi gibi oyuncu olan Aliye Uzunatağan'dır.
Ekranlara ara veren güzel oyuncu ABD'deki Stella Adler Studio Of Acting okulunda eğitim aldı ve sonrasında İstanbul'a dönerek özel bir tiyatroda çalışmaya başladı. Daha sonra İBB Şehir Tiyatroları'na geçti.
2017'de kendi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile evlenen Ayşecan Tatari'nin 1 çocuğu bulunmaktadır. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2020 yılının ekim ayında kızları Ayşe Müjgan'ı kucaklarına aldı.
İşte Çocuklar Duymasın dizisinin güzel oyuncusu Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan ile seneler sonraki hali...