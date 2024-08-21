Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $33,9106
  • 37,7407
  • 2736.72
  • 10037.7

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 10:25

Evli mutlu çocuklu Ayşecan Tatari'nin son hali

Ayşecan Tatari, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Duygu' karakteri ile tanınmıştı. Edip Tepeli ile evli olan başarılı oyuncu, 2020 yılında kızları Müjgan'ı kucaklarına aldı. Henüz ekranlara dönmemiş olan Ayşecan Tatari'nin son hali merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...